La confessione di Stones: "Ho pensato di smettere col calcio ma ho preferito combattere"

Nonostante i tanti trofei conquistati con il Manchester City, la carriera di John Stones è stata costellata da ostacoli e momenti di profonda incertezza. Il difensore inglese, oggi 31enne, ha dovuto affrontare numerosi problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita, soprattutto dopo il suo arrivo all’Etihad nel 2016. Solo nella scorsa stagione ha saltato 164 giorni di competizioni, l’equivalente di 32 partite, a causa di continui infortuni muscolari.

Un periodo buio, che lo ha portato a interrogarsi sul proprio futuro: "La scorsa stagione è stata così dura che ho pensato di smettere", ha raccontato ai microfoni di BBC Radio 5 Live. "Ero stanco di essere sempre professionale, di fare tutto nel modo giusto e poi ritrovarmi comunque a crollare fisicamente, senza sapere il perché. È stato un momento davvero difficile da vivere. Mi sentivo frustrato, non riuscivo a pensare con lucidità".

Stones, però, non ha mai davvero abbandonato l’idea di lottare: "In fondo sapevo che non l’avrei fatto. Qualche anno fa, quando il City mi ha proposto una nuova sfida, ho pensato: ‘Devo combattere’. È quello che faccio da quando ero bambino. Perché dovrei smettere ora? Ho dentro di me lo spirito combattivo e la mentalità vincente che non mi permettono di arrendermi".