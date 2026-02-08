Dall'Africa: N'Koulou ha appeso a 35 anni le scarpette al chiodo
TUTTO mercato WEB
Secondo quanto riportato da Afro Foot, Nicolas N'Koulou ha appeso le scarpette al chiodo. Il difensore camerunese, 35 anni, è noto al calcio italiano per aver vestito la maglia del Torino dal 2017 al 2021, raccogliendo 122 presenze e segnando 6 reti.
In carriera, N'Koulou può vantare la vittoria della Coppa d'Africa nel 2017 col Camerun. Dei leoni indomabili il difensore ha raccolto 83 presenze, segnando 2 reti. Svincolato d agosto, il giocatore ha militato nelle ultime stagioni in Turchia.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile