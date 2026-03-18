"Datemi il PSG. Li elimineremo e non avranno scuse": spoiler, Robert Sanchez prende 8 gol

"Datemi il PSG, così potremo eliminarli e questa volta non avranno scuse!". Dichiarazione rilasciata lo scorso agosto, alla vigilia del sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League proprio da un protagonista del Chelsea, capace di superare i campioni d'Europa in carica nella finale del Mondiale per Club negli USA in estate. Chi? Robert Sanchez, portiere dei Blues che non aveva digerito la reazione frustrata dei giocatori parigini dopo il 3-0 incassato.

Scintille evidenti al triplice fischio del match lo scorso luglio. Parapiglia scattato per l'esultanza e i sorrisetti di Joao Pedro (in gol al 43' per il tris definitivo) per il successo ottenuto, allora giudicati provocatori da Luis Enrique e diversi calciatori del PSG. Al punto che l'allenatore spagnolo arrivò a spintonare l'attaccante del Chelsea, con una scena caotica generale pochi istanti dopo. Spintoni, rissa abbozzata, l'intervento di Maresca e il chiarimento con Donnarumma - ancora al PSG prima del trasferimento al Manchester City - che riportò poi la pace.

Ma la ruggine è rimasta, alcuni volti vincenti dell'ultima Champions League si sono "appigliati" alla stanchezza della scorsa stagione tra tutte le competizioni disputate fino alla fine, con 6 trofei vinti e solo il Mondiale per Club sfuggito all'ultimo. Eppure Sanchez, a distanza di un mese dalla finalissima, non aveva dimenticato gli accaduti, dichiarando infatti di voler affrontare nuovamente il PSG (il Chelsea lo aveva battuto nella finale del Mondiale per Club) e di volerlo "eliminare" affinché "non avessero scuse".

Il destino, si sa, è crudele e una volta rincontrati, stavolta agli ottavi di finale di Champions League i parigini hanno travolto il Chelsea. E il portiere dei Blues tra andata e ritorno ha dovuto raccogliere dalla propria porta addirittura otto gol (2-8 risultato complessivo tra andata e ritorno).