Chelsea fermato sullo 0-0, Sanchez: "Prendiamo il punto, alla prossima vogliamo vincere"

Chelsea in calo, avendo raccolto 2 punti nelle ultime 3 giornate di Premier League. Uno dei due pareggi in questione è lo 0-0 di oggi, sul campo del Bournemouth. A fine partita, il portiere dei Blues Robert Sanchez ha commentato la sfida a PLP: "Dopo la sconfitta nell'ultima partita, volevamo riscattarci. Penso che abbiamo giocato bene. Abbiamo mantenuto la porta inviolata e non abbiamo perso la partita. Prendiamo il punto e andiamo alla prossima partita con l'esigenza di tre punti".

"Il Bournemouth - prosegue Sanchez - è una grande squadra. Hanno molta intensità e abbiamo dovuto gestirla e vedere come sarebbe andata la partita. Siamo riusciti a gestire la partita". Su ciò che ha detto Maresca: "Ha detto di continuare a fare lo stesso e che loro si stancheranno e noi avremo delle opportunità. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e qual è la nostra qualità. Dobbiamo continuare così".

PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA

Aston Villa-Arsenal 2-1

Bournemouth-Chelsea 0-0

Everton-Nottingham Forest 3-0

Manchester City-Sunderland 3-0

Newcastle-Burnley 2-1

Tottenham-Brentford 2-0

Leeds-Liverpool

Brighton-West Ham

Fulham-Crystal Palace

Wolverhampton-Manchester United

CLASSIFICA

1. Arsenal 33*

2. Manchester City 31*

3. Aston Villa 30*

4. Chelsea 25*

5. Everton 24*

6. Crystal Palace 23

7. Sunderland 23*

8. Tottenham 22*

9. Brighton 22

10. Newcastle 22*

11. Liverpool 22

12. Manchester United 22

13. Bournemouth 20*

14. Brentford 19*

15. Fulham 17

16. Nottingham Forest 15*

17. Leeds 14

18. West Ham 12

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2

*una gara in più