Chelsea fermato sullo 0-0, Sanchez: "Prendiamo il punto, alla prossima vogliamo vincere"
Chelsea in calo, avendo raccolto 2 punti nelle ultime 3 giornate di Premier League. Uno dei due pareggi in questione è lo 0-0 di oggi, sul campo del Bournemouth. A fine partita, il portiere dei Blues Robert Sanchez ha commentato la sfida a PLP: "Dopo la sconfitta nell'ultima partita, volevamo riscattarci. Penso che abbiamo giocato bene. Abbiamo mantenuto la porta inviolata e non abbiamo perso la partita. Prendiamo il punto e andiamo alla prossima partita con l'esigenza di tre punti".
"Il Bournemouth - prosegue Sanchez - è una grande squadra. Hanno molta intensità e abbiamo dovuto gestirla e vedere come sarebbe andata la partita. Siamo riusciti a gestire la partita". Su ciò che ha detto Maresca: "Ha detto di continuare a fare lo stesso e che loro si stancheranno e noi avremo delle opportunità. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e qual è la nostra qualità. Dobbiamo continuare così".
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal 2-1
Bournemouth-Chelsea 0-0
Everton-Nottingham Forest 3-0
Manchester City-Sunderland 3-0
Newcastle-Burnley 2-1
Tottenham-Brentford 2-0
Leeds-Liverpool
Brighton-West Ham
Fulham-Crystal Palace
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Manchester City 31*
3. Aston Villa 30*
4. Chelsea 25*
5. Everton 24*
6. Crystal Palace 23
7. Sunderland 23*
8. Tottenham 22*
9. Brighton 22
10. Newcastle 22*
11. Liverpool 22
12. Manchester United 22
13. Bournemouth 20*
14. Brentford 19*
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15*
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*una gara in più