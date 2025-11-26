Yamal annullato da Cucurella, Sanchez: "L'ha tenuto in pugno. Tutti bravi fuori dalla Premier..."

Ieri sera il Chelsea ha inflitto una severa lezione al Barcellona in Champions League, vincendo 3-0 a Stamford Bridge. Lamine Yamal, atteso tra i protagonisti, ha invece vissuto una serata difficile, completamente neutralizzato dal connazionale Marc Cucurella.

Schierato come al solito sulla destra, Yamal non è mai riuscito a impensierire la retroguardia londinese. Cucurella, che ha conquistato anche il premio di MVP, lo ha marcato stretto per 80 minuti, privandolo di qualsiasi spazio e annullando di fatto il talento blaugrana. La prestazione opaca del giovane crack ha subito attirato l’attenzion: in zona mista, l'altro spagnolo Robert Sanchez (portiere del Chelsea) non ha risparmiato uno stoccata: "Cucurella se l'è messo in tasca. Sono tutti molto bravi finché non arrivano in Premier League. Il Barcellona favorito? Siamo noi i favoriti!", ha dichiarato con il sorriso l’ex estremo difensore del Brighton, attuale numero uno dei Blues.

Nonostante un inizio di stagione brillante - con 6 gol e 8 assist in 13 presenze tra tutte le competizioni - Yamal fatica a incidere nei grandi appuntamenti. Prima della trasferta londinese, il giovane mancino non aveva brillato contro PSG (1-2 in Champions) e Real Madrid (1-2 in Liga). La prestazione contro il Chelsea conferma le difficoltà stagionali, mentre il Barcellona ora deve fare i conti con l'ennesimo passo falso.