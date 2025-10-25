Olympique Marsiglia, ecco i 21 convocati da De Zerbi per mantenere la testa della Ligue 1
L'obiettivo è quello di mantenere la testa della classifica di Ligue 1 per l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, questa sera alle 21:00 impegnato sul campo del Lens per la 9^ giornata di campionato. Attraverso i profili ufficiali del club, il tecnico italiano ha diramato la lista dei convocati:
Portieri: De Lange, Rulli, Vermot;
Difensori: Aguerd, Belerdi, Egan Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah;
Centrocampisti: Bakola, Gomes, Hojbjerg, Nadir, O'Riley, Vermeeren;
Attaccanti: Aubameyang, Greenwood, Paixao, Vaz.
