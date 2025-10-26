Marsiglia, De Zerbi: "È la seconda volta di fila che faccio fatica a spiegare una sconfitta"

Non riesce a Roberto De Zerbi e al suo Olympique Marsiglia il contro sorpasso al PSG per la testa della Ligue 1. In serata la squadra del tecnico italiano è stata battuta 2-1 in casa del Lens ed è scesa al secondo posto in classifica. "È una seconda sconfitta che fa male" ha ammesso De Zerbi nel post partita. "Penso che abbiamo giocato un'ottima partita. Tutte le statistiche sono a nostro favore; siamo stati davvero sfortunati. Siamo andati chiaramente in vantaggio all'inizio. La prima volta che sono entrati nella nostra area, abbiamo concesso un rigore. Abbiamo sempre avuto il controllo della palla, ma siamo stati meno pericolosi nel secondo tempo. Il secondo gol è arrivato senza motivo. Questa è la seconda volta di fila, due partite in cui ho difficoltà a spiegare le sconfitte. Non riesco a spiegarle".

Sull'infortunio di Weah, costretto a lasciare il campo al 52', De Zerbi ha aggiunto: "Abbiamo giocato tante partite, abbiamo perso Weah senza ancora conoscere la gravità del suo infortunio, sarebbe una brutta notizia per noi se fosse assente a lungo".

Infine, De Zerbi ha speso belle parole nei confronti della direttrice di gara Stéphanie Frappart, molto spesso criticata negli ultimi anni da diversi allenatori, tifosi e dirigenti della Ligue 1: "Le due sconfitte non possono essere spiegate dalle due prestazioni di Pavard. È stato sfortunato a Lisbona sul gol del pareggio di pochi centimetri, poi ha deviato la palla all'incrocio dei pali. Non ho rivisto l'immagine stasera, ma sono sicuro che abbia commesso fallo. La signora Frappart è per me il miglior arbitro della Ligue 1".