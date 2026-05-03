De Zerbi, che colpaccio! Aston Villa-Tottenham 1-2, gli Spurs ora sarebbero salvi
Colpaccio nella corsa alla salvezza per il Tottenham di Roberto De Zerbi, che si impone per 21 in casa dell'Aston Villa, quinta forza del campionato inglese in piena corsa per un posto in Champions. Grazie ai gol di Gallagher e Richarlison nel corso del primo tempo l'ex tecnico di Sassuolo, Brighton, Shakhtar e Marsiglia porta a casa tre punti pesantissimi, che gli permettono di scavalcare il West Ham al quartultimo posto. Inutile la rete nel finale di Buendia per la squadra di Emery.
In palio ora ci sono altri 12 punti in 3 gare da giocare prima del termine della Premier League. Il Tottenham però ora guarda con una speranza diversa al prossimo futuro, sperando di centrare una salvezza che, ad un certo punto della stagione, sembrava compromessa.
Il risultato
Aston Villa - Tottenham 1-2
12' Gallagher (T), 25' Richarlison (T), 90+6' Buendia (AV)
Il programma completo
Leeds-Burnley 3-1
Brentford - West Ham 3-0
Newcastle - Brighton 3-1
Wolves - Sunderland 1-1
Arsenal - Fulham 3-0
Domenica 3 maggio:
Bournemouth - Crystal Palace 3-0
Manchester United - Liverpool 3-2
Aston Villa - Tottenham 1-2
Lunedì 4 maggio:
Chelsea - Nottingham Forest
Everton - Manchester City
Questa la classifica di Premier League
Arsenal 76 punti (35 partite giocate)
Manchester City 70 (33)
Manchester Utd 64 (35)
Liverpool 58 (35)
Aston Villa 58 (34)
Bournemouth 52 (35)
Brentford 51 (35)
Brighton 50 (35)
Chelsea 48 (34)
Fulham 48 (35)
Everton 47 (34)
Sunderland 47 (35)
Newcastle 45 (35)
Crystal Palace 43 (34)
Leeds 43 (35)
Nottingham 39 (34)
Tottenham 37 (35)
West Ham 36 (35)
Burnley 20 (35)
Wolves 18 (35)