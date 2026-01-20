De Zerbi sfida il Liverpool: "Contro di loro una delle giornate più belle che mi ha dato il calcio"

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della partita contro il Liverpool, valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Si gioca al Vélodrome.



Sull'importanza della partita

"Partita importante per l'avversario e poi la classifica. Con 9 punti vediamo l'obiettivo. Dobbiamo giocare bene, essere una squadra vera".

Il Liverpool rimanda all'esordio in Premier League, sulla panchina del Brighton. Partita che finì con uno spettacolare 3-3 ad Anfield

"Quella è stata una delle giornate più belle che mi ha dato il calcio. Il Liverpool è cambiato, io ho cambiato squadra, si gioca in un altro palcoscenico e spero di avere soddisfazione perché spesso contro il Liverpool le ho trovate".

Il Marsiglia si presenta alla sfida con 9 punti e attualmente è al 16° posto in classifica. I francesi chiuderanno poi la prima fase del torneo con la trasferta a Brugge.