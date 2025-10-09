Tre beffe francesi sul mercato per il Real: dopo l'Arsenal, tocca a Liverpool e Bayern

L'Arsenal ha anticipato i tempi perché era conscio che il Real Madrid fosse pronto a rompere presto gli indugi per prendere William Saliba. Per questo a fine settembre ha firmato un ricco rinnovo fino al 2030 con il centrale transalpino William Saliba. Una firma per presente e futuro, un contratto lungo ma altrettanto la garanzia di rendere il giocatore per lungo tempo un perno della retroguardia di Mikel Arteta. Ed è stato solo la prima di tre beffe 'francesi' per le Merengues di Xabi Alonso.

La seconda arriva sempre dall'Inghilterra, per la precisione da Liverpool e si chiama Ibrahima Konaté. Scadenza prossima, nell'estate del 2026, il Madrid aveva già sondato concretamente il terreno con il giocatore e con il suo entourage per prenderlo clamorosamente a zero nella prossima sessione lunga. Konate, peraltro, aveva già rifiutato più rinnovi coi Reds e la strada per l'addio sembrava scritto. Di queste ore la svolta. Arne Slot gli ha confermato tutta la sua fiducia, considera Konate insieme a Giovanni Leoni (e a un centrale che arriverà in estate) la struttura della retroguardia del futuro del dopo Virgil van Dijk. Il francese sembra convinto ed è così che l'ex Lipsia a breve firmerà il contratto.

Poi c'è la beffa tedesca. Dayot Upamecano e le trattative per il rinnovo con il Bayern Monaco si erano arenate a tal punto che per molti la fumata era da considerarsi nera. Il Real Madrid era, anche qui, pronto all'offerta ufficiale per l'estate ma il Presidente dei bavaresi, Herbert Hainer, ad AZ è stato chiarissimo. "Le discussioni stanno andando positivamente e spero che Dayot resti con noi a lungo". Sbilanciarsi così, significa avere la penna per il rinnovo in mano. Per un'altra beffa francese per il Madrid.