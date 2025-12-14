Denis Suarez svela: "Mi voleva il Real, dissi di no per amore del Celta Vigo"

L'ex centrocampista del Barcellona, Denis Suárez, oggi rilanciatosi all'Alaves, ha parlato in una intervista rilasciata a Marca del suo ottimo inizio di stagione e non solo.

Suarez ha parlato del suo percorso, che lo ha visto firmare con il Manchester City dopo il Celta Vigo: "Offerta del Real Madrid allora? C'era interesse, ma la mia intenzione era quella di raggiungere la prima squadra del Celta. Sono molto legato al club. Inoltre, ero molto a mio agio a casa, con la mia famiglia e con la mia gente. Sono uno di quelli che pensano che, se le cose devono arrivare, finiranno per arrivare lo stesso prima o poi. Non credo che ci sia bisogno che un ragazzo di 12, 13 o 14 anni debba uscire di casa per andare in un'altra città senza i suoi genitori, soprattutto quando hai la possibilità di fare bene a casa tua. I miei genitori mi hanno detto che c'era interesse per il Real Madrid e ho detto loro che mi piaceva il Celta. È stata una conversazione semplice e veloce".

A 17 anni poi la firma con il Manchester City: "Era un momento completamente diverso. Era una situazione limite per il club e un'opportunità che risolveva la vita dei miei genitori, che avevano sempre lavorato. Mi portavano ad allenarmi, mi portavano alle partite e facevano a turno al lavoro per farlo. Era una situazione che risolveva la loro vita. Inoltre, sono venuti con me a Manchester; il club ha fatto uno sforzo per farli venire. Il Celta aveva bisogno che me ne andassi, quindi è stata una decisione reciproca. Abbiamo vinto tutti, sia il club che la famiglia".