Real, Xabi Alonso può respirare: 2-1 all'Alaves, la decide Rodrygo. Il Barcellona dista 4 punti

Secondo gol consecutivo nella seconda partita da titolare di fila per Rodrygo, man of the match di una partita spinosa e controversa in casa dell'Alaves, vera trappola di questa stagione ne LaLiga. Il Real Madrid, su assist di Vinicius, ha saputo reagire al colpo apparentemente letale di Vicente che aveva pareggiato al 70' non appena subentrato.

La rete di Mbappé non era sufficiente per il trionfo, così l'esterno brasiliano si è preso la scena e ha regalato tre punti d'oro alle merengues. Xabi Alonso per il momento resta incollato alla panchina del Real Madrid, così come in lotta per il campionato spagnolo. Restando in scia del Barcellona, distante solamente 4 punti.

Il risultato

Alaves - Real Madrid 1-2

24' Mbappé (R), 70' Vicente (A), 76' Rodrygo (R)

Il programma completo della 16^ giornata in Liga

Real Sociedad - Girona 1-2

Atletico Madrid - Valencia 2-1

Maiorca - Elche 3-1

Barcellona - Osasuna 2-0

Getafe - Espanyol 0-1

Siviglia - Oviedo 3-0

Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0

Levante - Villarreal (posticipata)

Alaves - Real Madrid 1-2

Vallecano - Betis

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 (17 partite giocate)

2. Real Madrid 39 (17)

3. Villarreal 35 (16)

4. Atletico Madrid 34 (17)

5. Espanyol 30 (16)

6. Betis 24 (15)

7. Athletic Bilbao 23 (17)

8. Celta Vigo 22 (16)

9. Siviglia 20 (16)

10. Getafe 20 (16)

11. Elche 19 (16)

12. Alaves 18 (16)

13. Vallecano 17 (15)

14. Maiorca 17 (16)

15. Real Sociedad 16 (16)

16. Osasuna 15 (16)

17. Valencia 15 (16)

18. Girona 15 (16)

19. Oviedo 10 (16)

20. Levante 9 (15)