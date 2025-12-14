Ligue 1, De Zerbi ride con Grenwood: un gol all'82' e il Monaco cade, il Marsiglia è di nuovo 3°
Lo scontro diretto tra Marsiglia e Monaco ha un vincitore, ed è Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano stava quasi per assaporare l'amarezza di un pareggio a reti bianche nel big match contro i monegaschi di Pocognoli, finché Mason Greenwood al minuto 82 si è ancora una volta dimostrato decisivo per l’OM con un gol fantastico all’incrocio dei pali.
Vittoria nel finale per i Phoceens, mentre il Monaco andrà a dormire con molti rimpianti per il gol annullato a Balogun. Così il Marsiglia sale sul podio della Ligue 1, a pari punti (32) con il Lilla, mentre i monegaschi restano insabbiati al 9° posto del campionato francese.
Il risultato
Marsiglia - Monaco 1-0
82' Greenwood (MA)
Il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
Rennes vs Brest 3-1
Metz vs PSG 2-3
Paris FC vs Tolosa 0-3
Domenica 14 dicembre 2025
Lione vs Le Havre 1-0
Strasburgo vs Lorient 0-0
Auxerre vs Lille 3-4
Lens vs Nizza 2-0
Marsiglia vs Monaco 1-0
Classifica finale
1. Lens 37
2. PSG 36
3. Marsiglia 32
4. Lilla 32
5. Rennes 27
6. Lione 27
7. Strasburgo 23
8. Monaco 23
9. Tolosa 23
10. Angers 22
11. Brest 19
12. Lorient 18
13. Nizza 17
14. Paris FC 16
15. Le Havre 15
16. Auxerre 12
17. Nantes 11
18. Metz 11