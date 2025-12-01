Istanbul completamente paralizzata causa derby: traffico maniacale per Fenerbahce-Galatasaray

Sono momenti di ansia e attesa logorante quelli che separano Istanbul dal derby infuocato tra Fenerbahce e Galatasaray. Un grande classico del calcio turco che è solito riservare spettacolo, colpi di scena, ammonizioni "volanti" e puro spettacolo, dal campo agli spalti, a suon di coreografie e cori da parte delle rispettive tifoserie.

Questa sera, però, per raggiungere il Chobani Stadium sarà più che un'ardua missione. Perché secondo quanto riportato dai dati della Mappa della Densità del Traffico del Comune Metropolitano di Istanbul, la densità del traffico nella cittadina turca è stata misurata all'85%. Prima e a ridosso del derby, a Kadikoy, si è registrato un aumento della congestione di vari mezzi di trasporto.

Dalle immagini riprese con un drone, si vedono code infinite in alcune arterie principali a causa dei tifosi diretti allo stadio del Fenerbahce, per assistere alla stracittadina che vedrà la truppa di Tedesco contendere la poltrona da prima della classe di Süper Lig ad Osimhen e il suo Galatasaray. Le squadre di polizia stanno cercando di garantire il flusso del traffico aprendo alcune strade intorno allo stadio a senso unico.

La congestione continua sulla D-100 e sulle direttrici Fikirtepe-Kalamiş. Con la pioggia e il freddo, molti cittadini hanno preso l’auto e il traffico si è praticamente bloccato. I veicoli diretti verso entrambi i lati dell’autostrada E-5 avanzavano con difficoltà, con lunghe code. I cittadini di ritorno dal lavoro e dalla scuola hanno avuto difficoltà a raggiungere le loro case.