Derby di Manchester, le formazioni ufficiali: Zirkzee out, Reijnders parte dalla panchina
La 22^ giornata di Premier League inizia col botto, ovvero con il derby tra Manchester United e Manchester City. Esordio in panchina per Carrick, subentrato all'ex compagno di squadra Fletcher (ad interim dopo l'esonero di Amorim). Neanche in panchina Zirkzee, che ha saltato la prima sessione di allenamento del nuovo tecnico e su cui si intensificano le voci di mercato (la Roma è vigile sull'ex Bologna). Nell'undici di Guardiola, invece, non compare dall'inizio l'ex Milan Reijnders. di seguito le formazioni ufficiali:
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Bruno Fernnades, Dorgu; Mbeumo. All. Carrick
Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké; Rodri; Semenyo, Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola