Bayern Monaco attento: su Diomande ci sono anche le attenzione del Liverpool

Crescono le concorrenti per Yan Diomande. L’esterno d’attacco del Lipsia è oggetto del desiderio di diverse squadre top del panorama internazionale. E i numeri gli danno ragione. Nella stagione in corso, l’attaccante è sceso in campo fra le varie competizioni in 18 occasioni con sette reti realizzate e quattro assist. E certamente sarà, se non in questo inverno nel prossimo mercato, sarà al centro di trattative di mercato.

Intanto dalla Germania ci sono le voci insistenti che vedono l’ivoriano nel mirino del Bayern Monaco ma i bavaresi non sono gli unici interessati. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Bild, Diomande sarebbe finito anche nel mirino del Liverpool. Da vedere adesso chi potrà aggiudicarsi questa sfida di mercato. Ma non sarebbe da escludere anche l'inserimento di altre squadre.