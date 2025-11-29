Il colloquio di Guardiola con Haaland: "Parlavamo del suo riposo. 100° gol? Lo farà martedì"

Il Manchester City ritrova il sorriso dopo due sconfitte contro Newcastle (in Premier League) e Bayer Leverkusen (in Champions League): 3-2 all'ultimo respiro al Leeds, firmato Foden (doppietta con gol vittoria al 91'.

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato al termine del match ai microfoni di BBC Sport: "Dopo che Daniel (Farke) ha cambiato forma alla sua squadra, palle lunghe a Dominic Calvert-Lewin e Lukas Nmecha che correvano dietro, è sempre stata una lotta. Quell'emozione fa parte del calcio. Abbiamo avuto le possibilità e alla fine abbiamo finalmente trovato il nostro obiettivo".

Al termine del match le telecamere lo hanno colto mentre parlava animatamente con Erling Haaland: "Il 100° gol in Premier League? Lo farà la prossima partita" - martedì c'è il Fulham nel turno infrasettimanale - ". Io e lui parlavamo solo di riposo. Ha un corpo enorme. Il riposo c'è non solo le gambe (lo dice indicando la sua testa). Non è come Phil o Jeremy, che possono riposare. Erling è un uomo grande. Abbiamo così tanto bisogno di lui".

Su Phil Foden infine aggiunge: "Non è la prima volta che lo vediamo. Mille, mille, milioni di volte l'ha fatto. La qualità, il tiro, forte. Come il suo gol contro il West Ham per vincere la Premier League. Phil deve essere in giro per la scatola. Spara o passa. Il suo completamento è così veloce. Phil sta facendo una stagione davvero buona".