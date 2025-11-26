Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serata amara per Guardiola: perde alla 100^ partita in Champions alla guida del City

Serata amara per Guardiola: perde alla 100^ partita in Champions alla guida del City
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:26
Michele Pavese

Quella che avrebbe dovuto essere una serata speciale per Pep Guardiola, che ha raggiunto il traguardo dei 100 match in Champions League alla guida del Manchester City, si è trasformata in una delusione. Solo Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger avevano raggiunto questo traguardo con una squadra inglese, ma le ampie rotazioni apportate dal tecnico catalano hanno giocato un brutto scherzo contro un Bayer Leverkusen solido e concreto, capace di espugnare l’Etihad Stadium con un secco 2-0.

Il City ha iniziato aggressivo, creando pericoli su calci piazzati e cross insidiosi. Flekken ha dovuto mettersi in mostra, negando il gol a Aké, completamente libero in area. Nonostante l’iniziale pressione, il Leverkusen ha preso coraggio, conquistando palloni e creando pericoli sulle fasce. Grimaldo ha sbloccato il match al 25’, approfittando di un errore difensivo e depositando in rete l’assist di Kofane.

Nella ripresa Guardiola ha provato a dare nuova linfa al City con tre cambi: Foden, O’Reilly e Doku hanno portato maggiore ritmo, ma il Leverkusen ha sfruttato ancora le zone centrali e Schick ha raddoppiato al 54’, approfittando di un preciso cross di Maza. Nel finale Guardiola ha inserito Cherki e Haaland, che ha creato due occasioni nitide: prima un uno contro uno neutralizzato da Flekken e poi una conclusione sopra la traversa. L’ultima chance è stata neutralizzata da Quansah su una punizione di Cherki.

Il City, reduce dalla sconfitta contro il Newcastle, ha così subito la prima sconfitta in una partita della fase a gironi di Champions in casa dal 2018, confermando le difficoltà legate alle rotazioni e alla gestione di un gruppo ricco ma ancora da amalgamare.

