Dopo Balzaretti, un altro italiano sbarca a Marsiglia: Riccardo Polacco nuovo capo scout

L’Olympique Marsiglia parla sempre più italiano. Dopo l’arrivo di Federico Balzaretti come vice direttore sportivo, il club francese ha aggiunto un nuovo tassello alla propria area tecnica: Riccardo Polacco.

È stato lo stesso dirigente a ufficializzare il suo approdo all’OM tramite LinkedIn. "Onorato ed entusiasta di iniziare il mio percorso con l’Olympique Marsiglia come capo scout. Non vedo l’ora di dare il mio contributo a questo club incredibile. Droit au but!", ha scritto.

Polacco, 29 anni, è considerato uno dei profili emergenti dello scouting europeo. Negli ultimi anni ha lavorato per Southampton, Vicenza, Triestina e, da luglio, per il Monza. Ora è pronto a una nuova sfida in una delle piazze più esigenti di Francia, dove collaborerà a stretto contatto con Pablo Longoria e Medhi Benatia, protagonisti della recente riorganizzazione sportiva del club e vecchie conoscenze del calcio italiano.