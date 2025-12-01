Liverpool, smentite le voci di un ritorno di Klopp. Né da allenatore né con un altro ruolo

Il Liverpool cerca soluzioni per uscire da un momento delicato, ma una cosa appare ormai certa: a dispetto di alcune voci circolate nelle ultime ore, Jurgen Klopp non tornerà ad Anfield per salvare Arne Slot. A rivelarlo è il Telegraph, secondo cui l’ex tecnico tedesco ha lasciato il club esausto, convinto di non avere più le energie necessarie per guidare una squadra con aspettative così elevate. La sua uscita di scena, inoltre, ha permesso il ritorno di figure chiave come Michael Edwards e Julian Ward, pilastri di una struttura sportiva che in passato aveva creato frizioni ma anche contribuito a scelte di mercato determinanti.

Nell’attuale contesto, nonostante la crisi di risultati che sta colpendo la gestione Slot, la dirigenza non considera l’ipotesi di richiamare Klopp. Una possibilità solo teorica, come viene definita, ma in pratica inesistente: il tecnico è ormai immerso nel progetto Red Bull e ha già avuto un ruolo nelle prime decisioni strategiche, come l’uscita di Marco Rose dal Lipsia. Un ritorno immediato in panchina, soprattutto al Liverpool, non rientra nei suoi piani.

Resta invece incerta la posizione di Arne Slot. La vittoria esterna sul West Ham (2-0) ha dato una boccata d’ossigeno all’olandese, ma non ha dissipato le ombre sul suo futuro. Il club osserva, valuta e attende segnali di continuità, mentre la pressione cresce e il fantasma del confronto con l’era Klopp continua a incombere. Per ora, però, il Liverpool va avanti con Slot. E lo farà senza guardare al passato.