Xabi Alonso: "Mancata precisione. Rigore? Dicono che il VAR poteva richiamare, sorprende"

Per Xabi Alonso, la parola chiave dopo il pareggio di Montilivi è una sola: precisione. Il tecnico del Real Madrid ha sintetizzato così un match che ha lasciato sensazioni contrastanti. "Nella ripresa abbiamo giocato meglio, abbiamo creato tre o quattro occasioni molto nitide, ma è mancata la freddezza sotto porta", ha spiegato in conferenza stampa, dove ha evitato qualsiasi critica diretta all’atteggiamento dei suoi.

Sul presunto rigore non concesso a Rodrygo, Alonso ha lasciato un messaggio velato ma eloquente: "Non l’ho rivisto, ma mi hanno detto che il VAR avrebbe potuto chiamarlo per il contatto. Sorprende… sono episodi che cambiano le partite". Il tecnico ha insistito sul fatto che alla squadra manchi continuità: "In una stagione ci sono diverse fasi. All’inizio eravamo costanti, adesso alterniamo momenti buoni ad altri meno. Oggi la ripresa è stata decisamente migliore della prima".

Il Real Madrid accumula così il terzo pareggio consecutivo in Liga, ma Alonso difende la mentalità del gruppo: "Nessun appunto sull’atteggiamento. Mi è piaciuta la reazione dopo l’1-0, siamo rimasti dentro la partita fino alla fine. Non è bastato, però ci siamo andati vicini". Anche sul piano del gioco, il tecnico ha riconosciuto margini evidenti di crescita: "Ci è mancato sostenere più minuti di buon calcio, di dominio, di proposta offensiva. Nella ripresa lo abbiamo mostrato e quello è il cammino da seguire". Ora la mente è già alla trasferta di Bilbao, una tappa che Alonso considera importante: "Sono tre punti come gli altri, ma è un’occasione per tornare a vincere fuori casa. Lo vogliamo e ne abbiamo bisogno. Dopo oggi, dobbiamo capire come migliorare".