Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Xabi Alonso: "Mancata precisione. Rigore? Dicono che il VAR poteva richiamare, sorprende"

Xabi Alonso: "Mancata precisione. Rigore? Dicono che il VAR poteva richiamare, sorprende"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Per Xabi Alonso, la parola chiave dopo il pareggio di Montilivi è una sola: precisione. Il tecnico del Real Madrid ha sintetizzato così un match che ha lasciato sensazioni contrastanti. "Nella ripresa abbiamo giocato meglio, abbiamo creato tre o quattro occasioni molto nitide, ma è mancata la freddezza sotto porta", ha spiegato in conferenza stampa, dove ha evitato qualsiasi critica diretta all’atteggiamento dei suoi.

Sul presunto rigore non concesso a Rodrygo, Alonso ha lasciato un messaggio velato ma eloquente: "Non l’ho rivisto, ma mi hanno detto che il VAR avrebbe potuto chiamarlo per il contatto. Sorprende… sono episodi che cambiano le partite". Il tecnico ha insistito sul fatto che alla squadra manchi continuità: "In una stagione ci sono diverse fasi. All’inizio eravamo costanti, adesso alterniamo momenti buoni ad altri meno. Oggi la ripresa è stata decisamente migliore della prima".

Il Real Madrid accumula così il terzo pareggio consecutivo in Liga, ma Alonso difende la mentalità del gruppo: "Nessun appunto sull’atteggiamento. Mi è piaciuta la reazione dopo l’1-0, siamo rimasti dentro la partita fino alla fine. Non è bastato, però ci siamo andati vicini". Anche sul piano del gioco, il tecnico ha riconosciuto margini evidenti di crescita: "Ci è mancato sostenere più minuti di buon calcio, di dominio, di proposta offensiva. Nella ripresa lo abbiamo mostrato e quello è il cammino da seguire". Ora la mente è già alla trasferta di Bilbao, una tappa che Alonso considera importante: "Sono tre punti come gli altri, ma è un’occasione per tornare a vincere fuori casa. Lo vogliamo e ne abbiamo bisogno. Dopo oggi, dobbiamo capire come migliorare".

Articoli correlati
Real Madrid, una sola vittoria nelle ultime cinque: la posizione del club su Xabi... Real Madrid, una sola vittoria nelle ultime cinque: la posizione del club su Xabi Alonso
Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i... Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i tifosi"
Xabi Alonso: "Nonostante quello che si dice in giro, siamo solidi e il gruppo è unito"... Xabi Alonso: "Nonostante quello che si dice in giro, siamo solidi e il gruppo è unito"
Altre notizie Calcio estero
Xabi Alonso: "Mancata precisione. Rigore? Dicono che il VAR poteva richiamare, sorprende"... Xabi Alonso: "Mancata precisione. Rigore? Dicono che il VAR poteva richiamare, sorprende"
Luis Enrique scontento, il PSG non sembra più invincibile. Gli alibi ci sono ma non... Luis Enrique scontento, il PSG non sembra più invincibile. Gli alibi ci sono ma non bastano
Neuer torna in DFB-Pokal un anno dopo: Kompany lo conferma titolare, Urbig in panchina... Neuer torna in DFB-Pokal un anno dopo: Kompany lo conferma titolare, Urbig in panchina
Ancelotti avvisa: "Al Mondiale solo chi è al 100%. Vale per Neymar ma anche per Vinicius"... Ancelotti avvisa: "Al Mondiale solo chi è al 100%. Vale per Neymar ma anche per Vinicius"
275 mln spesi in estate, ma il Newcastle farà mercato anche a gennaio: l'annuncio... 275 mln spesi in estate, ma il Newcastle farà mercato anche a gennaio: l'annuncio di Howe
Rodrygo non segna da 9 mesi: eguagliato il record negativo nella storia del Real... Rodrygo non segna da 9 mesi: eguagliato il record negativo nella storia del Real Madrid
Lens capolista in Ligue 1, ma Sage frena: "Non vuol dire nulla, dobbiamo migliorare"... Lens capolista in Ligue 1, ma Sage frena: "Non vuol dire nulla, dobbiamo migliorare"
Lamine Yamal indica il suo gol più bello: "Ne ho 3-4, ma ne scelgo uno con la Spagna"... Lamine Yamal indica il suo gol più bello: "Ne ho 3-4, ma ne scelgo uno con la Spagna"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
2 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
4 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
5 Napoli, Conte torna sui 7 giorni di 'vacanza': "In Inghilterra non dovevo neanche chiederli"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, esami finiti per Vlahovic: tanti tifosi ad aspettarlo, adesso si attende il report
Immagine top news n.1 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine top news n.2 "Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo
Immagine top news n.3 Lazio ancora infuriata dopo il match contro il Milan: il VAR Di Paolo sarà fermato
Immagine top news n.4 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Immagine top news n.5 Come ti cambio il Napoli con uno sfogo: Conte si è ripreso squadra e vetta a modo suo
Immagine top news n.6 La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese
Immagine top news n.7 Notte da leoni nella tana dei lupi: il Napoli vince con merito a Roma, Conte si riprende la vetta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: “C’è chi fa solo il compitino. Spalletti deve lavorare in fretta”
Immagine news Serie C n.2 Rimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”
Immagine news Serie C n.3 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex arbitro Minelli: "Totale confusione tecnica all'interno del gruppo AIA. Cose difficili da spiegare"
Immagine news Serie A n.2 Sergio Ramos offerto al Milan: lo spagnolo è in uscita dal Monterrey e sogna il Mondiale
Immagine news Serie A n.3 Dzeko leader da ultimo arrivato: la fotografia di cosa manca alla Fiorentina
Immagine news Serie A n.4 FIGC, disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare in memoria di Pietrangeli
Immagine news Serie A n.5 Coppa Italia, gli arbitri degli ottavi: Juve-Udinese a Fourneau, Guida per Lazio-Milan
Immagine news Serie A n.6 Il tennis piange Pietrangeli. Poteva fare il calciatore: “Non si sarebbe sentito parlare di Rivera”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 14ª giornata: Tiritiello rimane saldo in vetta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, designato l'arbitro per il recupero della 10ª giornata in programma giovedì
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Bedin sugli stadi: "Impegno assieme alla FIGC. Non si può più rimandare"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori portieri dopo la 14ª giornata: Klinsmann supera Joronen
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori giocatori dopo la 14ª giornata: Koutsoupias si prende la vetta
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani furioso per il VAR 'improvvisato': "Valutiamo azioni legali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, nota congiunta con l'Amministrazione Comunale sul 'Rigamonti - Ceppi'
Immagine news Serie C n.2 Potenza, De Giorgio: "'È tornata la squadra sbarazzina. Incazzato per i 10' di recupero"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Abbiamo preso due gol evitabili. L'extracampo non sia un alibi"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, nota del club: "Iniziato l'iter per il rispetto della prossima scadenza federale"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari parla ai tifosi: "Non sono un nemico: qui mi gioco la carriera"
Immagine news Serie C n.6 Rimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…