Doue dopo Francia-Italia: "Dobbiamo essere più efficaci, abbiamo trovato un grande portiere"

Désiré Doué ha commentato ai microfoni di TF1 il pareggio ottenuto dalla Francia contro l'Italia in Nations League, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione nonostante il risultato.

"Siamo delusi dal risultato, avremmo voluto vincere davanti ai nostri tifosi. Non dobbiamo buttare via gli aspetti positivi, abbiamo applicato le indicazioni del mister sotto molti aspetti. Siamo sulla strada giusta, come ci ha detto lui nello spogliatoio. Siamo capaci di creare molti pericoli, nel primo tempo loro sono stati molto solidi. Dobbiamo essere più efficaci, abbiamo trovato un grande portiere. Ma siamo rimasti uniti."

La fiducia in Nazionale

Doué ha poi parlato delle proprie prestazioni con la Francia e del rapporto con i compagni e con il commissario tecnico.

"Qui in Nazionale ho fiducia in me stesso, grazie ai compagni e al mister, che mi ha fatto sentire davvero a mio agio. Conosce le mie qualità. Non tutto riesce sempre, sono un giocatore a cui piace correre dei rischi, quindi può esserci qualche errore. Essere più efficace? Riesco a crearmi delle buone occasioni, ora devo lavorare sulla lucidità davanti alla porta. Sto lavorando proprio su questo."

"Zidane e Deschamps? Nessun paragone"

Infine, Doué ha parlato della differenza tra Zinédine Zidane e Didier Deschamps, sottolineando il rapporto con l'attuale ct.

"Non c'è alcun paragone, sono due leggende del calcio. Siamo tutti molto contenti e abbiamo voglia di lavorare bene per Zidane. Sta andando molto bene, lui ha fiducia in noi. Ci dà consigli, soprattutto a noi attaccanti, perché è stato un offensivo eccezionale. In allenamento, quando facciamo dei triangoli, sbaglia molto raramente."