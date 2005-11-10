Nations League C, terzo pareggio per le Far Oer: 1-1 con la Slovacchia
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 22:52Calcio estero
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02.10.2026 22:52Calcio estero
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© foto di Federico De Luca
Terminata anche l'unica gara di Nations League C. La sfida fra Isole Far Oer e Slovacchia è terminata 1-1. Ospiti in vantaggio con l'autorete di Vatnhamar nel primo tempo, con le Far Oer che hanno pareggiato nella ripresa con Justinussen. Un pareggio che permette alla Slovacchia di consolidare il primo posto con 7 punti davanti alla Moldavia. Terzo posto per le Far Oer, ancora imbattute: in tre gare sono arrivati tre pareggi.
Classifica
Slovacchia 7
Moldavia 4
Far Oer 3
Kazakistan 1
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