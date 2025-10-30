Dowman nella storia dell’Arsenal: titolare a 15 anni e 302 giorni nella vittoria in Carabao

Un nuovo nome è entrato di diritto nella storia dell’Arsenal: Max Dowman, appena 15 anni e 302 giorni, è diventato il più giovane calciatore di sempre a partire titolare con i Gunners, nell’incontro di EFL Cup vinto 3-1 contro il Brighton. L’ala inglese, già secondo giocatore più giovane a debuttare sia in Premier League sia con l’Arsenal (dietro al compagno Ethan Nwaneri), ha impressionato ancora una volta con una prestazione di grande maturità e talento.

Dowman, che si allena con la prima squadra già da un anno, aveva esordito in Premier League lo scorso agosto nel 5-0 contro il Leeds. Ma al suo debutto da titolare ha mostrato personalità, coraggio e una tecnica fuori dal comune. Contro il Brighton ha completato più dribbling (5), vinto più falli (4) e più duelli (9) di qualsiasi altro giocatore in campo. "Con lui ottieni solo un piccolo sorriso", ha raccontato Mikel Arteta. "Per lui tutto è naturale. Non fa mai storie, gioca con coraggio e determinazione. A 15 anni, mostra una qualità straordinaria".

L’allenatore spagnolo ha fatto dieci cambi rispetto alla vittoria in Premier League contro il Crystal Palace, schierando una formazione giovanissima con quattro adolescenti, tra cui Dowman e Andre Harriman-Annous, entrambi al debutto dal primo minuto. Arteta ha poi elogiato l’intero vivaio dell’Arsenal, con Nwaneri e Saka a segno e Myles Lewis-Skelly protagonista dell’azione del primo gol: "È stata una serata emozionante e speciale. Dare opportunità a questi ragazzi e vedere il futuro del club in campo è qualcosa di unico". Se dovesse esordire in Champions League prima del suo compleanno, Dowman diventerebbe anche il più giovane di sempre nella competizione. "Si sente pronto per tutto", ha concluso Arteta, "ma dobbiamo proteggerlo e accompagnarlo passo dopo passo".