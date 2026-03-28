Barcellona, l'infortunio di Raphinha può 'lanciare' Rashford: l'obiettivo è la conferma
In casa Barcellona tiene banco l'infortunio di Raphinha con la Nazionale: un problema fisico che priverà il tecnico blaugrana Hansi Flick dell'attaccante brasiliano per diverse settimane. Si apre dunque un'opportunità inattesa per Marcus Rashford che, visto lo stop del compagno, potrà giocare con maggiore continuità nel finale di stagione.
Momento decisivo per l'ala inglese, che si gioca la permanenza nel Barça. Rashford, infatti, è arrivato dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno. La cifra per il suo acquisto a titolo definitivo è di circa 30 milioni di euro. Nonostante abbia messo a referto fin qui 10 gol e 13 assist in 39 partite, permangono dubbi in casa barcelonista riguardo alla sua conferma.
Se però il giocatore inglese dovesse giocarsi al meglio le sue possibilità raccogliendo nel modo giusto il testimone da Raphinha, ecco che il club potrebbe pensare di versare la cifra richiesta nelle casse dei Red Devils.