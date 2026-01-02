Due francesi per il Manchester United: i Red Devils piombano su Jacquet e Mateta

Il Manchester United ha messo nel mirino due giocatori francesi: secondo quanto riportato da Sky Sports UK, si tratta dell’attaccante Jean-Philippe Mateta, protagonista al Crystal Palace, e del difensore Jérémy Jacquet, rivelazione del Rennes.

Mateta, 28 anni, è un obiettivo da tempo. L’internazionale francese è sotto contratto con il Crystal Palace fino a luglio 2027, ma le trattative per il rinnovo sarebbero al momento ferme, aprendo così la possibilità di un trasferimento. L’eventuale partenza di Joshua Zirkzee, vicino a un ritorno in Serie A, potrebbe accelerare la trattativa. Va ricordato però che la rosa offensiva dei Red Devils è già molto nutrita: solo la scorsa estate il club ha investito oltre 225 milioni di euro per gli acquisti di Matheus Cunha, Benjamin Šeško e Bryan Mbeumo.

Sul fronte difensivo, il Manchester United avrebbe puntato l’attenzione su Jeremy Jacquet, 20 anni, pilastro della difesa del Rennes e membro della nazionale francese Under 21. Un arrivo che potrebbe concretizzarsi solo durante il prossimo mercato estivo, rafforzando un reparto arretrato che ha mostrato qualche fragilità in questa stagione.