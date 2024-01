Ufficiale Rennes, il giovane Jacquet va a fare esperienza: prestito semestrale al Clermont

Il Rennes ha annunciato la cessione in prestito fino a fine stagione del difensore centrale Jérémy Jacquet, classe 2005, al Clermont. Il calciatore originario della Guadalupa ha giocato appena 4' in prima squadra, ma ben 9 gare con la seconda squadra dei rossoneri che milita in Championnat National 3 - Groupe E (quinto livello del calcio francese).