Il Lens di Thauvin continua a volare: 3-0 a Tolosa nell'anticipo, è campione d'inverno

Un'altra settimana al vertice e titolo di campione d'inverno assicurati. Il Lens di Pierre Sage passa anche sul campo del Tolosa ed è sicuro di chiudere in testa il girone d'andata della Ligue 1: il 3-0 finale, agevolato dall'espulsione di Emersonn al 23', porta le firme di Said, Thomasson e Ganiou.

Il programma della 17^ giornata della Ligue 1

Venerdì 2 giugno

Tolosa - Lens ore 0-3

Sabato 3 giugno

Monaco - Lione ore 17:00

Nizza - Strasburgo ore 19:00

Lille - Rennes ore 21:05

Domenica 4 gennaio

Marsiglia - Nantes ore 15:00

Le Havre - Angers ore 17:15

Lorient - Metz ore 17:15

Brest - Auxerre ore 17:15

Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45

La classifica della Ligue 1

Lens – 40 punti (17)

PSG – 36 punti (16)

Olympique Marsiglia – 32 punti (16)

Lilla – 32 punti (16)

Lione – 27 punti (16)

Rennes – 27 punti (16)

Racing Strasburgo – 23 punti (16)

Tolosa – 23 punti (17)

Monaco – 23 punti (16)

Angers – 22 punti (16)

Brest – 19 punti (16)

Lorient – 18 punti (16)

Nizza – 17 punti (16)

Paris – 16 punti (16)

Le Havre – 15 punti (16)

Auxerre – 12 punti (16)

Nantes – 11 punti (16)

Metz – 11 punti (16)

La classifica marcatori della Ligue 1

1. Mason Greenwood - 11

2. Joaquin Pachinelli, Esteban Lepaul - 9

3. Odsonne Edouard, Wesley Said - 7

4. Romain Del Castillo, Sofiane Diop, Ilan Kais Kebbal, Lassine Sinayoko, Pavel Sulc - 6