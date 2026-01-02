Il Lens di Thauvin continua a volare: 3-0 a Tolosa nell'anticipo, è campione d'inverno
Un'altra settimana al vertice e titolo di campione d'inverno assicurati. Il Lens di Pierre Sage passa anche sul campo del Tolosa ed è sicuro di chiudere in testa il girone d'andata della Ligue 1: il 3-0 finale, agevolato dall'espulsione di Emersonn al 23', porta le firme di Said, Thomasson e Ganiou.
Il programma della 17^ giornata della Ligue 1
Venerdì 2 giugno
Tolosa - Lens ore 0-3
Sabato 3 giugno
Monaco - Lione ore 17:00
Nizza - Strasburgo ore 19:00
Lille - Rennes ore 21:05
Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes ore 15:00
Le Havre - Angers ore 17:15
Lorient - Metz ore 17:15
Brest - Auxerre ore 17:15
Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45
La classifica della Ligue 1
Lens – 40 punti (17)
PSG – 36 punti (16)
Olympique Marsiglia – 32 punti (16)
Lilla – 32 punti (16)
Lione – 27 punti (16)
Rennes – 27 punti (16)
Racing Strasburgo – 23 punti (16)
Tolosa – 23 punti (17)
Monaco – 23 punti (16)
Angers – 22 punti (16)
Brest – 19 punti (16)
Lorient – 18 punti (16)
Nizza – 17 punti (16)
Paris – 16 punti (16)
Le Havre – 15 punti (16)
Auxerre – 12 punti (16)
Nantes – 11 punti (16)
Metz – 11 punti (16)
La classifica marcatori della Ligue 1
1. Mason Greenwood - 11
2. Joaquin Pachinelli, Esteban Lepaul - 9
3. Odsonne Edouard, Wesley Said - 7
4. Romain Del Castillo, Sofiane Diop, Ilan Kais Kebbal, Lassine Sinayoko, Pavel Sulc - 6
