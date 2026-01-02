Real, corsa contro il tempo: si cercherà di recuperare Mbappe per la Supercoppa

Non è impossibile, ma quasi. Il Real Madrid spera di avere Kylian Mbappé disponibile per la Supercoppa di Spagna, mentre le speranze di vederlo in campo contro il Betis sono pressoché nulle. La situazione è delicata: il francese ha riportato un serio stiramento al ginocchio sinistro lo scorso 7 dicembre contro il Celta, e la risonanza di mercoledì scorso ha confermato la gravità dell’infortunio. Tecnicamente, i tempi di recupero per un problema del genere sono di due-tre settimane, e la semifinale di Supercoppa è fissata per l’8 gennaio, con la possibile finale l’11. I calcoli lasciano poco spazio all’ottimismo, ma una minima possibilità resta.

Mbappé ha giocato forzando il ginocchio danneggiato, accumulando 270 minuti tra campionato e Coppa, prima che il dolore lo costringesse a fermarsi. Il suo ruolo è centrale: 29 gol e 5 assist in 25 partite stagionali, capocannoniere della Liga con 18 reti e della Champions con 9. Senza di lui, il Madrid perde il leader offensivo e il killer instinct che ha contraddistinto il suo inizio di stagione.

Le alternative? Xabi Alonso aveva già sperimentato soluzioni simili: Gonzalo come riferimento centrale, replicando quanto fatto nel Mondiale per Club, o il rombo con Bellingham al vertice, lanciando Vinicius e Rodrygo in coppia in attacco. Questi schemi potrebbero essere riproposti sia contro il Betis sia, eventualmente, in Arabia Saudita. Recuperare Mbappé in tempo per la Supercoppa è la priorità: una scommessa rischiosa, ma la posta in gioco è alta.