Derby PSG-Paris FC, Trapp: "Non è una vera rivalità, loro sono i migliori del mondo"

La Ligue 1 si prepara a vivere un derby parigino inedito: domenica il Paris FC farà visita al PSG al Parc des Princes, in un match che, per ora, non può certo definirsi una vera rivalità. Nonostante i due club siano separati da appena 44 metri e il PSG sia nato da una scissione del PFC, la storia tra le due squadre è ancora da scrivere: l’ultimo confronto in prima divisione risale al 1978, prima che il Paris FC lasciasse l’élite fino alla promozione del 2025.

"Non possiamo parlare di rivalità, ma forse tra dieci anni ci sarà", ha commentato Stéphane Gilli, allenatore del Paris FC, attualmente 14° in classifica. Per il tecnico, l’incontro è soprattutto un’opportunità di crescita e una vetrina per la città: "Affrontare il PSG dimostra il percorso fatto e quello che resta da fare. È positivo per il calcio parigino e francese". Il Paris FC arriva alla sfida concentrato sull’obiettivo principale: ottenere punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il portiere Kevin Trapp, ex PSG tra il 2015 e il 2019, condivide la lettura pragmatica della partita: "È un derby molto positivo per la Francia, ma non lo viviamo come una rivalità storica. Sappiamo che sarà una partita difficile contro la miglior squadra del mondo". Trapp nota le differenze tra i due club, in termini di esperienza e stelle in rosa, ma vede possibilità di arrivare al livello del PSG nel lungo termine. Le due formazioni si ritroveranno già il 12 gennaio per i 16esimi di finale di Coppa di Francia, sempre al Parc des Princes, prima di chiudere la stagione di Ligue 1 il 16 maggio al Jean-Bouin.