Ufficiale Il Magonza prova a risollevarsi con Tietz: l'attaccante arriva a titolo definitivo dall'Augusta

Il Magonza rinforza il reparto offensivo con l’arrivo di Phillip Tietz. L’attaccante tedesco di 28 anni, proveniente dall'Augusta, ha firmato un contratto di due anni e mezzo con opzione per un ulteriore anno. La cifra del trasferimento non è stata resa nota. Tietz ha completato le visite mediche questa mattina e sarà già a disposizione per gli allenamenti con la squadra dopo la pausa invernale.

Il centravanti, dotato di grande fisicità e potenza, ha realizzato complessivamente 15 gol in Bundesliga nelle ultime stagioni. Nato a Braunschweig, Tietz conosce bene la regione: prima del suo periodo in Baviera, ha militato due stagioni ciascuna con SV Wehen Wiesbaden e SV Darmstadt 98, segnando rispettivamente 16 e 27 reti in campionato.

Il direttore sportivo Niko Bungert non nasconde la sua soddisfazione: "Phillip è esattamente il rinforzo offensivo che cercavamo. È un centravanti esperto e combattivo, alto 1,90 metri, che porta potenza e presenza fisica, creando costantemente pericoli per le difese avversarie. Siamo felici di averlo portato a Magonza". Lo stesso Tietz si dice entusiasta della nuova avventura: "Non vedo l’ora di affrontare questa sfida e contribuire a risalire rapidamente la classifica. I colloqui con la dirigenza sono stati ottimi, il club si adatta al mio carattere e alla mia famiglia, soprattutto a mia moglie che è della zona. Siamo davvero felici di essere a Magonza".