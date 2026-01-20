Due gialli in meno di 60" e gol del 3-1 propiziato da un suo errore: la serata horror di Rodri

Una serata da dimenticare per il Manchester City di Pep Guardiola, sconfitto 3-1 sul campo del Bodø/Glimt. Protagonista in negativo della serata è stato Rodri, che al minuto 58 ha perso clamorosamente il possesso a centrocampo, permettendo a Hauge di involarsi verso la porta e battere un incolpevole Donnarumma con un tiro potente che ha chiuso virtualmente la partita. La serata dello spagnolo è peggiorata pochi minuti dopo: al 61’ ha ricevuto il primo giallo e appena 53 secondi più tardi la seconda ammonizione, venendo espulso e lasciando il City in dieci per oltre 20 minuti.

Con questa sconfitta, il Manchester City rischia di compromettere la propria posizione e dovrà necessariamente reagire nell’ultima giornata se vorrà evitare di dover passare dagli spareggi per raggiungere gli ottavi. Una serata amara che conferma come in Champions League anche i favoriti possano pagare caro ogni distrazione.