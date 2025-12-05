Due rossi nel finale, ma il Maiorca si ferma a Oviedo: finisce 0-0 l'anticipo de LaLiga
Finisce 0-0 l’anticipo della quindicesima giornata di Liga tra Oviedo e Maiorca, una sfida povera di emozioni nonostante il doppio cartellino rosso per i padroni di casa nel finale (Cazorla e Vinas). Il Maiorca, pur in superiorità numerica, non è riuscito a sfruttare l’occasione e deve accontentarsi di un punto che lo mantiene appena sopra la zona retrocessione, con soli due punti di margine e le rivali ancora da giocare.
L’Oviedo, invece, resta nei bassifondi: il pari gli permette solo di abbandonare momentaneamente l’ultimo posto, in attesa del confronto diretto tra Osasuna e Levante di lunedì.
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe
Alaves-Real Sociedad
Real Betis-Barcellona
Athletic-Atletico Madrid
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic Bilbao 20*
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più