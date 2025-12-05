Bundesliga, il Mainz perde ancora dopo l'esonero di Henriksen: 1-0 per il Borussia M'Gladbach

Serata amara per il Mainz dopo l’esonero di Bo Henriksen: la squadra renana ha lottato con carattere ma è incappata in un’altra sconfitta, superata 1-0 dal Borussia Mönchengladbach. I padroni di casa hanno mostrato una buona reazione sul piano dell’intensità, ma col passare dei minuti hanno perso brillantezza, lasciando spazio alla maggiore qualità offensiva degli avversari.

Il gol decisivo è arrivato in modo sfortunato, con l’autorete di da Costa che ha indirizzato la partita. Successo complessivamente meritato per il Gladbach, mentre il Mainz resta in piena crisi e dovrà trovare al più presto una svolta per risalire la classifica.

BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA

Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1

Augsburg-Bayer Leverkusen

Colonia-St. Pauli

Heidenheim-Friburgo

Stoccarda-Bayern Monaco

Wolfsburg-Union Berlino

Lipsia-Eintracht Francoforte

Amburgo-Werder Brema

Borussia Dortmund-Hoffenheim

CLASSIFICA

1. Bayern 34

2. Lipsia 26

3. Borussia Dortmund 25

4. Bayer Leverkusen 23

5. Hoffenheim 23

6. Stoccarda 22

7. Eintracht Francoforte 21

8. Friburgo 16

9. Werder Brema 16

10. Borussia Monchengladbach 13*

11. Union Berlino 15

12. Colonia 15

13. Amburgo 12

14. Augusta 10

15. Wolfsburg 9

16. Heidenheim 8

17. St. Pauli 7

18. Mainz 6*

*una gara in più