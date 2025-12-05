Monaco, Ansu Fati si ferma ed è in dubbio per la Champions. L'Atletico intanto osserva
Brutte notizie per il Monaco: Ansu Fati non è stato a disposizione per la sfida di Ligue 1 contro il Brest, valida per la quindicesima giornata Si tratta di uno stop inatteso dopo il buon finale di gara contro il PSG, in cui Ansu aveva contribuito a tenere compatto il Monaco nonostante l’inferiorità numerica. Un piccolo passo indietro anche in un momento personale non semplice: l’ex Barcellona non segna dal 5 ottobre — doppietta su rigore nel Derby della Costa Azzurra contro il Nizza — e nelle ultime settimane il suo minutaggio è diminuito sensibilmente. Nelle cinque uscite più recenti, infatti, è partito titolare solo una volta, nella pesante sconfitta contro il Rennes.
Pocognoli continua a credere nelle sue qualità, ma il 3-4-2-1 attuale favorisce giocatori come Minamino e Golovin alle spalle della punta, ruolo ricoperto da Folarin Balogun, anch’egli indisponibile per Brest. Nonostante la flessione, il bilancio stagionale resta positivo: 6 gol in 14 presenze sono numeri incoraggianti per un calciatore reduce da una stagione quasi senza continuità.
Sul fronte mercato, come riferito da As, l’Atletico Madrid monitora con interesse, valutando l’opzione d’acquisto fissata a 11 milioni. Intanto resta da capire se Ansu potrà recuperare per la decisiva sfida di Champions League contro il Galatasaray. Solo il responso del weekend e le sensazioni del giocatore al rientro in gruppo chiariranno se potrà essere convocato.