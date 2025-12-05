Ligue 1, il Lille batte e aggancia il Marsiglia in classifica: De Zerbi fallisce l'approdo in vetta
Lille batte Olympique Marsiglia nel secondo anticipo di questo venerdì di Ligue 1. Allo Stade Pierre-Mauroy, i padroni di casa partono fortissimo, pressando alto e approfittando delle amnesie difensive degli uomini di De Zerbi. Dopo appena dieci minuti, Ethan Mbappé sblocca la gara sfruttando un lancio di Bentaleb e un rinvio maldestro di Rulli. Il Marsiglia fatica a reagire, producendo il primo tiro solo al 45’.
Nella ripresa l’OM prova a riaprire il match, ma l’unica vera occasione arriva dai piedi di Greenwood, neutralizzato da una parata straordinaria di Berk Özer. Nel finale il Lille spreca diverse ripartenze, ma senza compromettere un successo meritato. Con questi tre punti, il LOSC sale al quarto posto. Il Marsiglia, ancora deludente dopo il pari col Tolosa, resta terzo e spreca una grande occasione per mettere pressione al PSG.
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens
Tolosa-Strasburgo
PSG-Rennes
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 31
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22
9. Brest 19*
10. Nizza 17
11. Tolosa 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più