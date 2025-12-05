In Portogallo il turno si apre col big match tra Benfica e Sporting: Sudakov risponde a Gonçalves
TUTTO mercato WEB
Si chiude in parità (1-1) il Clasico tra Benfica e Sporting CP, anticipo della 13ª giornata di Liga Portugal. Gli ospiti partono fortissimo e trovano il vantaggio al 12’ con Gonçalves, sfiorando più volte il raddoppio. Il Benfica però reagisce, ritrova ordine e pareggia al 27’ con Sudakov, andando all’intervallo con maggiore slancio.
Nella ripresa dominio quasi totale delle Aquile, che costruiscono diverse occasioni senza però trovare il gol decisivo. Nel finale arriva il rosso a Prestianni, con i padroni di casa in dieci. Ai punti, il Benfica avrebbe meritato la vittoria, ma il Clasico si chiude in equilibrio.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Serie A
Rivali, date e sedi per l'Italia in caso di qualificazione al Mondiale: l'esordio sarebbe già fissato
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile