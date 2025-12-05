Man City, Guardiola elogia Maresca: "Lavoro eccezionale, non ha i riconoscimenti che merita"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha affrontato i recenti problemi difensivi in conferenza stampa pre-partita. Ha ammesso la necessità di analizzare i gol subiti, sottolineando che l'avversario - come il Fulham di Marco Silva- è sempre cruciale. Ha infine aggiunto che accettare gli errori fa parte del processo di crescita: A volte bisogna accettare quello che è successo. Fa parte della crescita, fa parte del processo. Domani ci aspetta un altro avversario"."

Guardiola si è anche concesso un momento di riflessione personale, ricordando il suo debutto in Premier League proprio contro i Black Cats: "Sono una persona diversa rispetto a dieci anni fa. È stato un viaggio sensazionale".

Infine, un plauso a Enzo Maresca, suo vecchio collaboratore tecnico e oggi alla guida del Chelsea: "Il lavoro che sta facendo è eccezionale e non riceve il riconoscimento che merita. Questo campionato è unico: puoi vincere diverse partite e poi iniziare a perderle senza sapere perché".