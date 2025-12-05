Marsiglia, Pavard ritrova il Lille: "Se sono qui è grazie a questo club, in caso di gol non esulto"

Per l’OM è già tempo di rialzarsi. Dopo il pareggio amaro contro il Tolosa, il Marsiglia affronta venerdì sera il Lille nella quindicesima giornata di Ligue 1, in un match che pesa tanto per la classifica quanto per l’emotività di uno dei protagonisti: Benjamin Pavard, pronto a incrociare per la prima volta la sua ex squadra in campionato.

Il difensore francese, campione del mondo nel 2018, ritroverà il club che lo ha lanciato nel grande calcio. E l’accoglienza, al Nord, sarà inevitabilmente speciale. Pavard, intervistato da La Voix du Nord, non ha nascosto l’affetto che ancora nutre per il LOSC e per la città che lo ha visto crescere: "Non dimentico mai da dove vengo. Sono arrivato al Lille molto giovane. È grazie a questo club se sono dove sono oggi. La mia famiglia e i miei amici sono ancora qui".

Un legame forte, tanto da escludere qualsiasi tipo di esultanza in caso di gol: "Festeggiare? Impossibile. Ho troppo rispetto per questo club". Per il Marsiglia di De Zerbi si tratta di una sfida cruciale per tornare alla vittoria e rilanciarsi in zona europea, contro un Lille competitivo e in crescita. Per Pavard, invece, è una notte dal sapore particolare: tra professione, emozioni e un passato che continua a parlare al suo presente.