Flick, analisi semplice dopo il 3-0 di Londra: "Con un uomo in meno è tutto difficile"

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha commentato così la sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Un 3-0 che non lascia spazio a repliche: "La partita ci ha offerto l’opportunità di segnare il primo gol, ma giocare in dieci contro questo Chelsea non è facile. Ho visto cose positive, ma abbiamo perso troppi palloni semplici e sbagliato passaggi facili. Dobbiamo analizzare, correggere e andare avanti", ha spiegato il tecnico tedesco.

Flick ha sottolineato la differenza di intensità: "Abbiamo giocato molti minuti con un uomo in meno e il Chelsea è molto forte con la palla. Dobbiamo accettare la sconfitta ma pensare positivo". Riguardo alle possibilità di entrare nel top-8 della Champions, il tedesco è prudente: "Sarà molto difficile, ma tutto è possibile. Abbiamo tre partite da giocare e dobbiamo provare a conquistare i nove punti necessari".

In conferenza stampa, Flick ha approfondito le motivazioni della sconfitta: "Tutto cambia con il cartellino rosso. Abbiamo perso molti palloni, ma ci sono stati anche aspetti positivi. Voglio restare positivo guardando al futuro". Infine, sull’espulsione di Ronald Araújo, il tecnico ha aggiunto: "Non so cosa sia successo per il primo giallo. Nel secondo, non avrebbe dovuto intervenire in quel modo, non era la giocata giusta, ma a volte succede. Il calcio ha queste dinamiche".