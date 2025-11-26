Araujo capitan disastro: la stampa spagnola attacca l'uruguaiano dopo il rosso col Chelsea

La sfida contro il Chelsea ha messo in evidenza tutti i difetti del Barcellona e ieri sul banco degli imputati è salito soprattutto Ronald Araujo.. Hansi Flick ha deciso di schierare l'uruguaiano come capitano e centrale per la terza volta in cinque gare. ma l’esperimento si è rivelato un boomerang.

Dopo l’autogol di Jules Koundé che ha sbloccato il punteggio per i Blues, Araujo è stato ammonito per proteste. Poco prima dell’intervallo, il difensore uruguaiano ha commesso un fallo gravissimo su Marc Cucurella, ricevendo il secondo giallo e l’espulsione. Una dinamica che ha ricordato ai tifosi catalani l’errore contro Barcola nei quarti di Champions 2024 e la prestazione negativa contro l’Inter della scorsa stagione. I media spagnoli non hanno risparmiato critiche: Cadena COPE ha sottolineato come l'intervento del giocatore fosse sconsiderato, mentre altri media lo hanno definito "molto goffo" e colpevole di aver compromesso la partita di tutta la squadra.

Nella ripresa, il Chelsea ha chiuso il match con Estevão e Delap, portando il risultato sul 3-0. I londinesi salgono così temporaneamente al quarto posto, mentre il Barcellona scivola al 15º. Tra i media catalani, l’immagine di Araujo domina tutte le prime pagine: Mundo Deportivo gli ha dato 3 in pagella, mentre Flick ha commentato: "Non so cosa sia successo con il primo cartellino giallo. Devo parlargli e guardare i video; sul secondo non avrebbe dovuto intervenire in quel modo. Ma queste cose succedono nel calcio".