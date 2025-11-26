PSG, torna il Pallone d'Oro: Dembele convocato per la sfida contro il Tottenham
Questa sera il Paris Saint-Germain tenterà di ritrovare la vittoria in Champions League affrontando il Tottenham. Settimo in classifica, il club campione d'Europa in carica vuole riguadagnare terreno e puntare a una posizione tra le prime cinque. Luis Enrique ha convocato 21 giocatori: Achraf Hakimi e Désiré Doué non faranno parte del gruppo, mentre torna Ousmane Dembélé. Uscito per infortunio contro il Bayern Monaco tre settimane fa a causa di un problema al polpaccio, il Pallone d’Oro 2025 è a disposizione ma non dovrebbe partire titolare.
Tra i convocati figura anche il giovane portiere Martin James, appena 17 anni, chiamato a completare la rosa per la trasferta europea. Luis Enrique punta dunque su un mix di esperienza e gioventù per rilanciare le ambizioni del PSG.
La classifica aggiornata:
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Dortmund* 10 (+6)
5 Chelsea* 10 (+6)
6 Manchester City* 10 (+5)
7 PSG 9 (+9)
8 Newcastle* 9 (+7)
9 Real Madrid 9 (+6)
10 Liverpool 9 (+5)
11 Galatasaray* 9 (+1)
12 Tottenham 8 (+5)
13 Leverkusen* 8 (-2)
14 Sporting 7 (+3)
15 Barcellona* 7 (+2)
16 Qarabag* 7 (-1)
17 Atalanta 7 (-2)
18 Napoli* 7 (-3)
19 Marsiglia* 6 (+2)
20 Atl. Madrid 6 (+1)
21 Juventus* 6 (0)
22 Royale Union SG* 6 (-7)
23 PSV 5 (+2)
24 Monaco 5 (-2)
25 Pafos 5 (-3)
26 Club Brugge 4 (-2)
27 Francoforte 4 (-4)
28 Ath. Bilbao* 4 (-5)
29 Benfica* 3 (-4)
30 Slavia Praga* 3 (-6)
31 Bodo/Glimt* 2 (-4)
32 Olympiakos 2 (-7)
33 FC Copenhagen 1 (-8)
34 Villarreal* 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-9)
36 Ajax* 0 (-15)
*una gara in più
