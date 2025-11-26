Newcastle, Howe ammette: "Sconfitta maturata nei primi 10 minuti dopo l'intervallo"

Il Newcastle è sceso in campo ieri al Velodrome forte della splendida vittoria ottenuta nell'ultimo turno di Premier contro il Manchester City e sperava di confermare l'ottimo momento di forma. Ma, di fronte a un Olympique Marsiglia super-motivato, i Magpies sono calati alla distanza nonostante un buon inizio, subendo la rimonta firmata da Aubameyang. Eddie Howe, visibilmente lucido in conferenza stampa, ha riconosciuto la superiorità della squadra di De Zerbi in termini di intensità, duelli e gestione dei momenti chiave, tre aspetti che avevano contraddistinto le prestazioni dei suoi nelle ultime settimane.

Il tecnico inglese ha spiegato come dieci minuti fatali all’inizio della ripresa abbiano compromesso l’incontro: "È molto frustrante, avevamo davanti un’avversaria molto forte. Abbiamo perso in 10 minuti al ritorno dagli spogliatoi, non ci aspettavamo che segnassero così rapidamente. Il secondo gol è stato sfortunato, ma fa parte del calcio. Nick Pope ci ha già salvati tante volte". Howe ha sottolineato la delusione comune con i giocatori: "Abbiamo fatto bene alcune cose, ma il Marsiglia ha giocato molto meglio. Concedere una ventina di tiri è difficile da digerire, perdere fuori casa fa sempre male".

Nonostante il ko, Howe ha provato a trarre elementi positivi: "Dobbiamo imparare da ogni situazione. C’erano segnali positivi, abbiamo tenuto testa a un’atmosfera molto calda. La ripresa ci ha colti di sorpresa, non siamo riusciti a reagire all’1-1 e questo ha compromesso la partita".