Dzeko allo Schalke, Kompany: "Gli auguro il meglio". Siparietto divertente in conferenza

Una semplice domanda su Edin Dzeko, ex compagno di squadra di Vincent Kompany al Manchester City, ha scatenato una scena esilarante durante la conferenza stampa del tecnico tedesco. La richiesta riguardava il recente trasferimento dell’attaccante bosniaco allo Schalke 04, ufficializzato ieri: un giornalista ha letto una lunga dichiarazione del bosniaco sul belga, chiedendo al tecnico di indovinare chi avesse pronunciato quelle parole. Prima che Kompany potesse rispondere, un altro giornalista ha rivelato il nome. A quel punto, il primo giornalista lo ha ripreso: "Taci tu dietro!”, suscitando subito le risate di tutta la sala stampa e dello stesso Kompany.

Il tecnico ha poi parlato seriamente del giocatore e del suo trasferimento: Dzeko, secondo Kompany, è stato "fondamentale" per il City, ricordando in particolare l’ultimo match della Premier League 2011/12, quando l’attaccante segnò il gol del 2-2 contro il QPR nei minuti di recupero, preludio al 3-2 finale che consegnò al City il primo titolo inglese in 44 anni. "Per quel momento gli sarò sempre grato", ha sottolineato Kompany.

Il belga ha elogiato anche la longevità di Dzeko ad alti livelli: "Tutto merito della sua professionalità", ricordando il suo trasferimento dal Wolfsburg a City nel gennaio 2011. Nonostante l’età, il tecnico è convinto che Dzeko possa diventare un rinforzo importante per lo Schalke: "Con questo stemma non bisognerebbe parlare troppo bene dello Schalke, ma comunque gli auguro il meglio".