Tragedia in Serbia: muore in panchina l’allenatore Mladen Zizovic. Aveva 44 anni

Dramma nel massimo campionato serbo. Mladen Zizovic, assistente allenatore del Radnički 1923, è morto a 44 anni dopo essersi improvvisamente accasciato in panchina durante la gara di Super Liga contro il Mladost Lučani. Il malore è arrivato al 22' del primo tempo: i soccorsi sono stati immediati e il tecnico è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Le immagini provenienti dallo stadio hanno mostrato scene strazianti: giocatori e membri degli staff di entrambe le squadre in lacrime, increduli per quanto stava accadendo. La partita è stata immediatamente sospesa dopo la notizia del decesso, confermata poche ore più tardi. In una nota ufficiale, la Federcalcio serba ha espresso "profonda tristezza e incredulità per la scomparsa improvvisa di Mladen Zizovic", sottolineando come la sua morte rappresenti "una perdita enorme per l’intera comunità calcistica". Nato nel 1980, Zizovic era una figura molto rispettata nel calcio balcanico. Da calciatore aveva vestito le maglie di Mladost Velika Obarska, Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Tirana e Banja Luka, collezionando anche quattro presenze con la nazionale della Bosnia ed Erzegovina.

Dopo il ritiro, aveva intrapreso la carriera da allenatore guidando club come Radnik Bijeljina, Zrinjski, Sloboda Tuzla e Škupji, ottenendo successi importanti anche in campo europeo. Nel luglio 2025 aveva accettato la sfida del Radnički 1923, ma il destino lo ha fermato nel modo più crudele. Tutto il calcio balcanico è oggi in lutto per la sua scomparsa.