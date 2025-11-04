Morte Zizovic, il cordoglio della Federazione bosniaca: "Perdita enorme per il nostro calcio"

La comunità calcistica bosniaca piange la scomparsa di Mladen Zizovic, ex calciatore e allenatore, morto improvvisamente all’età di 44 anni. La notizia ha scosso profondamente il mondo dello sport nei Balcani, dove Zizovic era considerato un uomo di grande passione, competenza e dedizione al calcio.

Nel corso di una carriera ricca di successi, aveva vestito le maglie di numerosi club della Premier Liga di Bosnia ed Erzegovina, tra cui HŠK Zrinjski Mostar, FK Radnik Bijeljina e FK Borac Banja Luka, oltre a collezionare presenze con la nazionale bosniaca. Dopo il ritiro, aveva intrapreso con entusiasmo la carriera da allenatore, guidando diverse squadre in patria e nella regione, distinguendosi per serietà e professionalità.

In un comunicato ufficiale, la Federcalcio della Bosnia ed Erzegovina (N/FSBiH) ha espresso il proprio cordoglio per la tragica perdita: "La comunità calcistica della Bosnia ed Erzegovina ha perso oggi un vero uomo di sport. Il suo prematuro addio rappresenta un’enorme perdita per tutto il nostro calcio. La Federazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e collaborare con Mladen Žižović".

Un messaggio semplice ma carico di emozione, che riflette l’affetto e il rispetto di un intero Paese per uno dei suoi protagonisti più autentici.