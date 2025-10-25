E sono 950 gol per Cristiano Ronaldo. Inzaghi e Retegui a -4 dalla vetta in Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo segna ancora per l'Al-Nassr: sua la rete che ha chiuso la sfida contro l'Al-Hazm all'88', dopo il gol dell'ex Milan Joao Felix (al 25'). Con questo gol, CR7 raggiunge quota 950 reti in carriera. L'obiettivo dei 1000 gol insomma, è sempre più alla portata, nonostante la carta d'identità dica che gli anni sono ormai 40, quasi 41 (a febbraio).

Questa sfida ha chiuso la sesta giornata della Saudi Pro League, che ieri ha visto affrontarsi i due ex allenatori di Milan ed Inter: Simone Inzaghi con il suo Al-Hilal si è imposto 2-0 sull'Al-Ittihad di Sergio Conceicao. A decidere la sfida l'autogol di Mahamadou Doumbia al 41' e la rete di Marcos Leonardo al 57'. Solo 0-0 per l'Al Qadisiya di Mateo Retegui, contro l'Al Okhdood.

Di seguito i risultati e la classifica aggiornata della Saudi Pro League.

I risultati della 6^ giornata in Saudi Pro League

Al Riyadh-Al Kholood 1-0

Al Feiha-Al Tawoon 1-2

Al Najma-Al Ahli 0-1

Al Fateh-Al Ettifaq 2-1

Neom-Al Khaleej 1-1

Al Ittihad-Al HIlal 0-2

Al Qadisiya-Al Okhdood 0-0

Al Shabab-Dhamk 1-1

Al Hazm-Al Nassr 0-2

La classifica in Saudi Pro League

1. Al Nassr 18 punti

2. Al Taawon 15

3. Al Hilal 14

4. Al Qadisiya 14

5. Al Ahli 12

6. Al Khaleej 10

7. Al Ittihad 10

8. Neom 10

9. Al Kholood 9

10. Al Feiha 8

11. Al Ettifaq 7

12. Al Shabab 6

13. Al Riyadh 6

14. Al Hazm 5

15. Al Fateh 4

16. Dhamk 2

17. Al Okhdood 1

18. Al Najma 0