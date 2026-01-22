Effetto Dzeko allo Schalke: diverse migliaia di maglie vendute subito dopo l'annuncio

Effetto Dzeko allo Schalke 04. Grande entusiasmo a Gelsenkirchen per l'arrivo dell'attaccante bosniaco, che torna in Germania 15 anni dopo l'esperienza al Wolfsburg. Secondo quanto riferisce il club sono già state vendute diverse migliaia di maglie con la numero 10 dell'attaccante bosniaco.

"Alcune persone intorno a me pensavano fossi pazzo quando ho sentito che avrei potuto unirmi allo Schalke 04, ma non lo sono affatto. Altri, tuttavia, erano entusiasti quanto me. Nonostante avessi diverse opzioni, ho voluto andare qui fin dall'inizio, sono pienamente impegnato e sostengo la mia decisione al 100%. Nessuno ha dovuto persuadermi o convincermi: sono stato io a voler entrare nello Schalke 04 e ad aver preso il primo contatto qualche tempo fa. Dai tempi del VfL Wolfsburg, so cos'è lo Schalke: un club fantastico, tifosi fantastici, uno stadio fantastico. Ora sono felice di farne parte anch'io" ha dichiarato Dzeko al sito ufficiale del club.

Nobile decaduta del calcio tedesco, lo Schalke negli ultimi 5 anni è retrocesso due volte in Zweite Bundesliga, categoria in cui gioca ininterrottamente dal 2023. Attualmente i knappen sono primi in classifica dopo 18 giornate, con un vantaggio di 4 punti sulle dirette concorrenti. Nonostante l'ottimo campionato, la squadra non brilla particolarmente per l'efficacia offensiva avendo segnato solo 22 reti, persino meno dell'ultima classificata. Solo 3 squadre sono meno prolifiche. Con Dzeko la speranza è che la statistica cambi.