Eintracht Francoforte, un'idea di prestigio per il dopo-Toppmoller: contattato Xabi Alonso

A Francoforte il cambio in panchina ha aperto scenari inattesi. L’esonero di Dino Toppmöller, arrivato dopo il 3-3 con il Werder Brema e una serie di risultati deludenti, ha messo l’Eintracht davanti a una scelta delicata in una stagione che resta ancora apertissima. Il settimo posto e una difesa tra le più battute del campionato – 39 gol incassati in 18 partite – hanno convinto la dirigenza a intervenire.

Secondo quanto filtra riferito dalla Bild, il nome che accende la fantasia è quello di Xabi Alonso. Pochi giorni dopo la separazione con il Real Madrid, l’allenatore spagnolo viene accostato a un possibile ritorno in Bundesliga, dove aveva lasciato un segno profondo con il Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo Markus Krösche starebbe spingendo per un contatto diretto, con l’idea di portare al Deutsche Bank Park un profilo di assoluto prestigio.

Sul tavolo restano anche altre opzioni: Edin Terzic, Marco Rose e Roger Schmidt sono profili monitorati. Ma l’obiettivo numero uno, almeno sul piano dell’immagine, sarebbe proprio Xabi Alonso. La sensazione, però, è che per l’ex regista di Bayern e Real un ritorno a Francoforte rappresenterebbe un passo laterale, se non indietro, rispetto alle ambizioni maturate negli ultimi anni. L’Eintracht ci prova, consapevole che convincerlo sarebbe una vera impresa.