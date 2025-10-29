Chelsea, Garnacho: "Maresca mi ha convinto spiegandomi con precisione il suo stile di gioco"

Alejandro Garnacho ha trovato la sua prima gioia personale con la maglia del Chelsea, andando a segno nella sua settima apparizione con i Blues. Un gol che, però, non è bastato alla squadra di Enzo Maresca per evitare la sconfitta interna per 1-2 contro il Sunderland in Premier League. Una serata agrodolce per il giovane argentino, arrivato in estate dal Manchester United dopo mesi complicati.

In un’intervista concessa a Sports Illustrated, l’esterno ha ripercorso il suo addio ai Red Devils, spiegando come non rientrasse più nei piani del nuovo tecnico Ruben Amorim. “C’erano stati molti cambiamenti e la situazione era diventata un po’ difficile. Avevo comunque giocato molto la scorsa stagione, spesso da titolare, altre volte entrando dalla panchina”, ha raccontato.

La svolta è arrivata quando il Chelsea si è mosso concretamente per portarlo a Londra. Garnacho ha rivelato di essere rimasto colpito dal progetto tecnico illustrato personalmente da Maresca: “Lo stile di gioco era fondamentale per me. Me lo ha spiegato con precisione in una videochiamata e ho capito che si trattava di una decisione molto importante per la mia crescita”.

Per il classe 2004, il primo gol è solo un punto di partenza: la volontà è quella di conquistare definitivamente Stamford Bridge e dimostrare che la scelta di lasciare Manchester sia stata quella giusta, rilanciandosi sotto la guida di Maresca.